В Москве после угроз минирования проверяют три аэропорта и ТЦ "Охотный ряд"

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-14T11:31:16+03:00

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Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" проверяются после анонимных звонков с угрозами. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

Также угроза взрыва сохраняется в торговом центре "Охотный ряд". Специалисты осматривают здания на наличие опасных устройств, однако ни одно из сообщений пока не подтвердилось.

"Поступили анонимные звонки с угрозой "минирования" трех аэропортов Москвы - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", проводится проверка", - передает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства.

Эвакуация аэропортов пока не планируется. Что касается расположенного на Манежной площади торгового центра, то из него уже вывели более 500 человек. На месте работают кинологи с собаками.

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев такие анонимные звонки о якобы заложенных в помещениях бомбах оказываются ложными. Так, сайт kp.ru писал о том, что около месяца назад неизвестные "заминировали" девять московских вокзалов. На графике движения поездов инцидент не сказался.