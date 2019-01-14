Александр Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-14T13:23:22+03:00

Футболист «Зенита» пожаловался правозащитникам на вернувшиеся боли в колене - в тюремных условиях у спортсмена обострилась старая травма

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Срок содержания Кокорина (фк «Зенит») и Мамаева (фк «Краснодар») в СИЗО истекает 8 февраля, и при условии, что его не продлят, составляет 4 месяца. Футболисты были задержаны по обвинению в нападении и избиении людей, но по мнению их самих уже с лихвой искупили вину.

«Для вас это шоу», - сказал Мамаев одному из членов комиссии, - «а для нас трагедия».

Футболисты в полной мере осознали свою вину, просят прощения и надеются, что выйдут из СИЗО 8 февраля.

Александр Кокорин пожаловался на обострение старой травмы в колене, которую получил в марте 2018 года в рамках матча 1/8 Лиги Европы против «Лейпцига». Он перенес операцию в Риме и там же прошел короткий курс реабилитации, но полное восстановление может занять около года. В отсутствие необходимых тренажеров выполнять предписанные врачами упражнения для реабилитации неозможно. Старая травма обострилась, однако, к врачам Кокорин обращаться не собирается, пишет газета "Известия".

«Что может сделать врач в СИЗО?» - задался риторическим вопросом нападающий «Зенита», - «Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, физические нагрузки, а кто мне здесь бассейн предоставит?»

В настоящее время у футболиста есть возможность работать в тренажерном зале и играть в настольный теннис, но этих нагрузок недостаточно. Свою физическую подготовку Кокорин оценивает как «ужасную», однако при условии выхода из СИЗО 8 февраля считает, что сможет восстановиться за три недели.