Умер Михаил Городецкий - выдающийся ученый и профессор МГУ

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-14T13:41:39+03:00

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В минувшее воскресенье, 13 января, умер Михаил Городецкий - выдающийся учёный, лауреат множества международных премий и профессор Московского государственного университета им. Ломоносова. На момент смерти ему было всего 52 года. Печальную новость сообщили в пресс-службе вуза.

"Коллектив Московского университета скорбит об утрате и приносит соболезнования коллегам и родственникам Михаила Городецкого", - говорится в пресс-релизе МГУ, который имеется в распоряжении "КП".

Причина смерти профессора не раскрывается. Дата прощания и похорон пока также неизвестна.

Михаил Леонидович Городецкий. Фото: пресс-служба МГУ

В 1989 году Михаил Городецкий окончил физический факультет МГУ и через три года здесь же защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 — докторскую. Он также входил в состав научной группы Владимира Брагинского, который занимался гравитационно-волновыми исследованиями, и являлся одним из соавторов публикации ученых коллаборации LIGO. Эти исследования сыграли огромную роль в создании детекторов нового поколения, позволяющих непосредственно наблюдать волны от слияния черных дыр.

Кроме того, Городецкий активно преподавал студентам МГУ и читал такие курсы, как "Современные стандарты времени и частоты", "Оптические стандарты времени и частоты" и "Оптические микрорезонаторы". Также он являлся одним из самых цитируемых отечественных учёных - его труды упомянули в других работах более 18 тысяч раз.