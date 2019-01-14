В МИД Турции заявили, что не боятся угроз США о введении санкций

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-14T13:55:44+03:00

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал президента США Дональда Трампа за его слова о том, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Анкары в случае, если она нападет на членов Сил самообороны сирийских курдов.

Сайт kp.ru писал о том, что о намерении "разорить" республику американский лидер сообщил у себя в микроблоге в Twitter.

Глава МИД Турции не оценил такое поведение Трампа и напомнил, что темы стратегического партнерства в социальных сетях не обсуждаются - для этого есть официальные каналы.

"Мы видим, что на Трампа оказывается большое давление, с тем чтобы он не выводил войска из Сирии, и он находится в непростой ситуации. Тем не менее обсуждать подобные темы через соцсети нельзя", - цитирует сайт телеканала NTV Чавушоглу.

По словам министра, Турция не боится угроз, а потому США и другие страны должны относиться к ней с уважением.