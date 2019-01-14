В России могут появиться автомобильные номера зеленого цвета

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-14T15:12:04+03:00

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Электрические автомобили могут получить зеленые номера в России. Об этом заявил советник одного из руководителей рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.

По его словам, предложение о введении зеленных номеров уже согласовывают с профильными ведомствами. Эта инициатива сделает электромобили узнаваемыми и поднимет рейтинг экологичного транспорта.

Электротранспорт бурно развивается по всему миру. В этом плане, к сожалению, Россия значительно отстает. Дело в том, что зарядных станций в стране очень мало и цена на такой вид транспорта высокая.

"Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зеленых номерных знаков — первый шаг в этой работе", — сообщили РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства.

Как отметил Роман Малки, инициативу планируется направить на рассмотрение в Минтранс и МВД.

Заместитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов отметил, что такое нововведение может вести в заблуждение водителей.

"Что за новые зеленые номера? Понятно, у нас красный – дипломатический, синий – у полицейских, а тут еще какие-то зеленые", — отметил Клевцов.