2019-01-14T18:04:58+03:00
В мире

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Иностранца признали виновным в контрабанде наркотиков
Дарья ИВАШКИНА
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Народный суд средней ступени китайского города ДаляньНародный суд средней ступени китайского города ДаляньФото: REUTERS
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В понедельник, 14 января, народный суд средней ступени китайского города Далянь признал гражданина Канады Ллойда Шелленберга виновным в контрабанде более 220 килограммов метамфетамина и приговорил его к смертной казни. Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства все имущество канадца.

«Суд приговорил обвиняемого Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать все его личное имущество», - цитирует текст приговора РИА Новости.

При этом в официальном заявлении суда говорится о том, что оглашение приговора проходило при участии общественности, китайских и иностранных журналистов.

Стоит отметить, что Ллойд Шелленберг стал первым за последние девять лет иностранцем, приговоренным к смертной казни в КНР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае прошлого года во Вьетнаме россиянку осудили на пожизненный срок за ввоз кокаина. При этом девушке также грозила смертная казнь.

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