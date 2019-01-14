2019-01-14T19:44:25+03:00
Общество

В Госдуме планируют ужесточить контроль за школьным питанием

Нарушение санитарных норм могут отнести к тяжкому преступлению
Ася РОМАНЧУК
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В Госдуме ужесточат контроль за качеством питания детейВ Госдуме ужесточат контроль за качеством питания детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты Госдумы озаботились вопросами качества питания детей в государственных учреждениях. Еда в столовых должна стать качественнее, а чистота быть безукоризненной.

Примеры отравления детей в школьных столовых и детских садах приходят из разных уголков страны. Еще более страшные ситуации бывают при несоблюдении нарушения санитарных норм. В конце декабря в Амурской области дети, больные онкологией, заразились гепатитом в областной больнице.

Это стало последним тревожным звонком – в Госдуме планируют ужесточить контроль за школьным питанием. Нарушение санитарных норм могут отнести к категории тяжких преступлений.

Сейчас за нарушения в данной сфере грозит максимум один год лишения свободы, хотя часто последствия могут нанести серьезный вред организму ребенка, сообщает Пятый канал.

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