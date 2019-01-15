На севере Москвы возле детской площадки убили человека

СЕГОДНЯ 02:56 2019-01-15T03:13:52+03:00

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено на Дубнинской улице [фото]

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В ночь на вторник, 15 января, на севере Москвы убили человека. Преступление произошло возле детской площадки, расположенной по адресу улица Дубнинская, дом 22, корпус 2. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы. По их словам, полиция разыскивает двух злоумышленников.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей.

Убийство произошло возле детской площадки

Информацию об обнаружении тела мужчины на Дубнинской улице подтвердили в пресс-службе управления столичной полиции, однако представитель ведомства отказался рассказать подробности. Он лишь заявил, что на месте гибели человека работают специалисты.

Оперативно-следственной группе приходится работать в темноте

Однако источник в правоохранительных органах города сообщил ТАСС, что мужчина, убитый неподалеку от детской площадки, «получил ножевое ранение и скончался».

«Идет доследственная проверка, по итогам которой, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело», - добавил он.