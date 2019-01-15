2019-01-15T03:13:52+03:00
Происшествия

На севере Москвы возле детской площадки убили человека

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено на Дубнинской улице [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
На месте убийства работает оперативно-следственная группаНа месте убийства работает оперативно-следственная группа
Изменить размер текста:

В ночь на вторник, 15 января, на севере Москвы убили человека. Преступление произошло возле детской площадки, расположенной по адресу улица Дубнинская, дом 22, корпус 2. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы. По их словам, полиция разыскивает двух злоумышленников.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей.

Убийство произошло возле детской площадки

Убийство произошло возле детской площадки

Информацию об обнаружении тела мужчины на Дубнинской улице подтвердили в пресс-службе управления столичной полиции, однако представитель ведомства отказался рассказать подробности. Он лишь заявил, что на месте гибели человека работают специалисты.

Оперативно-следственной группе приходится работать в темноте

Оперативно-следственной группе приходится работать в темноте

Однако источник в правоохранительных органах города сообщил ТАСС, что мужчина, убитый неподалеку от детской площадки, «получил ножевое ранение и скончался».

«Идет доследственная проверка, по итогам которой, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело», - добавил он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине придумали, как покончить с войной в Донбассе
Мадуро назвал нового президента Бразилии Гитлером, «марионеткой» и «сектантом»
Глава NASA приедет в Россию с рабочим визитом
Патриархат в Стамбуле обнародовал текст томоса об автокефалии новой «церкви» Украины
Пожар на продуктовом складе в Рязанской области потушен
В Госдуме предлагают установить в многоквартирных домах системы оповещения об утечке газа
На Юрия Дудя и Настю Ивлееву подали в суд
В новой «церкви» Украины уверяют, что томос об автокефалии подписан правильно
МИД РФ счел неприемлемыми действия посла США против «Северного потока - 2»
В США неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в центре обработки посылок UPS
США продолжат покупать российские ракетные двигатели РД-180 до 2023-2024 годов
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
Глава Роскомнадзора заявил, что ликвидация Telegram LLC не изменит ситуацию с мессенджером в РФ
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
22 процента пожилых людей в России продолжат работать
Интернет-пользователи высмеяли Тимошенко из-за новой прически
В Минкульте назвали самые посещаемые музеи в новогодние праздники
В Госдуме предлагают устанавливать в квартирах плиты с автоматическим отключением
Пожар вспыхнул в Киево-Печерской лавре
В Госдуме планируют ужесточить контроль за школьным питанием
Трамп отклонил предложение о временном прекращении шатдауна
Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»
В восьми крупных аэропортах Германии 15 января пройдут забастовки
Совет Госдумы отложил рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ