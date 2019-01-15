Песков ответил на вопрос о пенсии и зарплате Путина

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-15T09:50:53+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о размере военной пенсии Владимира Путина. Представитель Кремля заявил, что глава государства определенно получает данные выплаты, но о какой сумме идет речь - неизвестно.

Что же касается зарплаты российского лидера, то она, как и в случае с зарплатой премьер-министра страны, устанавливается президентским указом.

Песков напомнил, что после присоединения Крыма к РФ в 2014 году Соединенные Штаты ввели в отношении целого ряда наших компаний экономические санкции, и под удар попал, в частности, банк "Россия".

"Тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка", - рассказал пресс-секретарь Путина в интервью "АиФ".

Между тем, "КП" ранее удалось выяснить, сколько же получает глава государства за свою работу. Оказалось, что, согласно данным Минтруда, на 1 января 2018 года денежное вознаграждение президента составляет 741 502 рубля в месяц.