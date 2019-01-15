2019-01-15T09:50:53+03:00
Политика

Песков ответил на вопрос о пенсии и зарплате Путина

Представитель Кремля заявил, что не знает точного размера получаемых президентом выплат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о размере военной пенсии Владимира Путина. Представитель Кремля заявил, что глава государства определенно получает данные выплаты, но о какой сумме идет речь - неизвестно.

Что же касается зарплаты российского лидера, то она, как и в случае с зарплатой премьер-министра страны, устанавливается президентским указом.

Песков напомнил, что после присоединения Крыма к РФ в 2014 году Соединенные Штаты ввели в отношении целого ряда наших компаний экономические санкции, и под удар попал, в частности, банк "Россия".

"Тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка", - рассказал пресс-секретарь Путина в интервью "АиФ".

Между тем, "КП" ранее удалось выяснить, сколько же получает глава государства за свою работу. Оказалось, что, согласно данным Минтруда, на 1 января 2018 года денежное вознаграждение президента составляет 741 502 рубля в месяц.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На поверхности обратной стороны Луны взошли первые семена хлопка
В Москве закрыто метро Селигерская, Окружная и Верхние Лихоборы: пассажиров развозят бесплатные автобусы
Президент Сербии рассказал о своем отношении к Путину
Американские военные останутся на границе с Мексикой до конца сентября
Названы лучшие города России по качеству жизни
Три станции метро Москвы временно закрыты из-за подтопления
Более 40 человек отравились угарным газом в одной из школ Канады
Более 13 тысяч литров шоколада вылилось на одну из дорог штата Аризона
Погода в Москве на 15 января 2019 года: ожидается снег с дождем
Учителя Лос-Анджелеса объявили забастовку
МИД Японии: Москва и Токио серьезно настроены подвести черту под проблемой мирного договора
Спасатели в Шахтах обнаружили тело второй жертвы взрыва
Сенат США в третий раз не смог принять закон о санкциях против Сирии, России и Ирана
Тимошенко убеждена в своей победе на выборах президента Украины
Вице-адмирал США: Российские военные работают профессионально
На Украине придумали, как покончить с войной в Донбассе
На севере Москвы возле детской площадки убили человека
Мадуро назвал нового президента Бразилии Гитлером, «марионеткой» и «сектантом»
Глава NASA приедет в Россию с рабочим визитом
Патриархат в Стамбуле обнародовал текст томоса об автокефалии новой «церкви» Украины
Пожар на продуктовом складе в Рязанской области потушен