В России предложили ввести налог на выезд из страны

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-15T12:18:11+03:00

В России может появиться налог на выезд из страны Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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В Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» выступили с инициативой ввести налог на выезд из России. Заплатить туристам придется за то, что в непростой международной обстановке покидают страну и вкладывают деньги в развитие иностранных государств. Хотя «особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма».

Сумму налога, которую придется вносить туристам – 500 рублей. В предложении есть оговорка: платить придется не только россиянам, но и иностранцам, которые выезжают из страны. Исключение составит транзит через РФ, бесплатно находиться в стране можно будет не более 24 часов.

Обращение ассоциации, подписанное ее президентом Рахманом Янсуковым, уже направлено на имя спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова, сообщает РИА Новости.

Введение в действие нового налога позволит в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и сделать ее конкурентоспособной.

Не так давно аналогичный сбор был введен в Японии. Все туристы и жители страны вносят около 9 долларов при выезде за границу. Сумма включена в стоимость билета.

В некоторых странах действует туристический налог в самый востребованный сезон поднимает Хорватия. Увеличение составляет порядка 20 рублей, пишет Ридус.