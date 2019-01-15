СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-15T12:45:12+03:00

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о проведении экспертизы комикса о Дэдпуле Фото: REUTERS

Ранее российские СМИ сообщили о внесении изменений в русскоязычную версию комикса о супергерое

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Роспотребнадзор прокомментировал информацию о проведении экспертизы комикса о Дэдпуле на предмет пропаганды нацизма. Выяснилось, что в ведомстве не аккредитовывали специалистов на право проведения экспертизы материалов.

- В соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацистской символики. Также Роспотребнадзор не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов, - отметили специалисты.

Дело в том, что 15 января в российском издании "Коммерсантъ" была опубликована информация о том, что после консультаций со специалистами Роспотребнадзора в русскоязычную версию комикса о супергерое Дэдпуле были внесены изменения в соответствии с российским законодательством. В результате проверки из истории была вырезана целая глава.

Роспотребнадзор направил обращение в издание в целях устранения допущенных в публикациях неточностей, сообщает "ТАСС".