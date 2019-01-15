Мединский наградил Церетели высшей наградой Министерства культуры

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-15T15:27:35+03:00

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Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил российскому художнику и скульптору Зурабу Церетели высшую ведомственную награду - серебряный знак "За вклад в российскую культуру".

- Зураб Константинович, я хотел бы вам символически в качестве подарка преподнести высшую ведомственную награду Министерства культуры - серебряный знак "За вклад в российскую культуру", очень редкий знак. Их было 185 за всю историю Министерства культуры, - отметил Мединский.

Министр культуры РФ также отметил, что Церетели" не просто талантливый художник, но и очень гостеприимный человек, сообщает "ТАСС".

- Мы все знаем фантастическое радушие Зураба Константиновича. И то, что сегодня в узком кругу друзей, единомышленников, соратников вы отмечаете свой юбилей, не отрываясь от производственного процесса, это почерк настоящего мастера, - подчеркнул Мединский.

Ранее, 4 января, президент Российской академии художеств отметил свое 85-летие.