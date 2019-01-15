2019-01-15T17:08:30+03:00
Политика

Минобороны смягчит критерии исключения из очереди на жилье

Военнослужащим дадут второй шанс
Ася РОМАНЧУК
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Минобороны не будет исключать из списков очередников на жильеМинобороны не будет исключать из списков очередников на жильеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В военном ведомстве планируют смягчить критерии исключения из очереди на жилье военнослужащих. Сегодня лишиться возможности приобрести свои квадратные метры можно по разным причинам, например, постоянная регистрация у родственников, потеря собственности из-за признания сделки по покупке недействительной. В будущем в Минобороны планируют четко определить, в каких случаях военнослужащий всё же имеет право на получение квартиры.

Новые поправки уже готовы, они будут внесены в правила, утвержденные постановлением правительства № 512 о порядке признания военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях. Сейчас документ находится в стадии межведомственного согласования и вступит в силу к середине 2019 года.

Теперь все военнослужащие, ухудшившие свои жилищные условия по объективным причинам, не потеряют право на получение квартиры от государства.

Сегодня Минобороны проверяет сведения перед внесением очередника в список. В Росреестре запрашиваются данные о том, не были ли ранее приобретены объекты недвижимости, земельные участки, не производился отказ от доли в наследстве или регистрация у близких родственников. Все это может говорить о том, что у военнослужащего может быть свое жилье, которое скрывается. Любые сомнительные моменты трактуются не в пользу очередника, и он исключается из списка претендентов. Повторно можно встать на учет только спустя пять лет.

С изменениями в категорию нуждающихся попадут те, кто имеет непригодное для проживание жилье. Те оставят без своей крыши над готовой тех, кто по решению суда лишился права на свое жилье (сделка была признана ничтожной).

Вернут в ряды очередников и семьи, которые расторгли договор социального найма жилого помещения в связи с выездом к месту военной службы в другой населенный пункт, сообщает газета «Известия».

Восстановить свою очередь в списках можно будет не обращаясь в суд. Достаточно собрать пакет подтверждающих документов.

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