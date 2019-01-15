2019-01-15T18:02:38+03:00
Умные вещи

Режим «сторис» появился на YouTube

Теперь видеоролики можно "свайпать" влево и вправо
Мария САННИКОВА
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Летом 2018 года YouTube объявлял о нововведение и даже успел протестировать эту функцию на android-смартфонахЛетом 2018 года YouTube объявлял о нововведение и даже успел протестировать эту функцию на android-смартфонах
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На популярном видеохостинговом сайте YouTube появилась новая система управления жестами. Теперь видеоролики можно свайпать влево и вправо, чтобы быстро просматривать ленту.

В первом случае вы будете открывать следующее видео, которое рекомендует YouTube. Во втором случае вы сможете вернуться к предыдущему видео.

Технически она похода на «инстаграм-сториз». Такой функцией уже можно воспользоваться на смартфонах и планшетах.

Летом 2018 года YouTube объявлял о нововведение и даже успел протестировать эту функцию на android-смартфонах. И уже сейчас эта инновация стала доступна для всех пользователей видеохостингового сайта.

Ранее на этой площадке появился аналог видео-сюжетов, который так популярен в «Инстаграм». Но в отличие от последнего, где истории держаться в течении 24 часов, на YouTube сюжеты остаются в ленте в течение недели. Единственно, их длительность не должна превышать 30 секунд.

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