Режим «сторис» появился на YouTube

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-15T18:02:38+03:00

Летом 2018 года YouTube объявлял о нововведение и даже успел протестировать эту функцию на android-смартфонах

Теперь видеоролики можно "свайпать" влево и вправо

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На популярном видеохостинговом сайте YouTube появилась новая система управления жестами. Теперь видеоролики можно свайпать влево и вправо, чтобы быстро просматривать ленту.

В первом случае вы будете открывать следующее видео, которое рекомендует YouTube. Во втором случае вы сможете вернуться к предыдущему видео.

Технически она похода на «инстаграм-сториз». Такой функцией уже можно воспользоваться на смартфонах и планшетах.

Летом 2018 года YouTube объявлял о нововведение и даже успел протестировать эту функцию на android-смартфонах. И уже сейчас эта инновация стала доступна для всех пользователей видеохостингового сайта.

Ранее на этой площадке появился аналог видео-сюжетов, который так популярен в «Инстаграм». Но в отличие от последнего, где истории держаться в течении 24 часов, на YouTube сюжеты остаются в ленте в течение недели. Единственно, их длительность не должна превышать 30 секунд.