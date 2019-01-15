СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-15T17:58:39+03:00

Появился первый официальный трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Фото: кадр с видео

Продолжение самого кассового супергеройского фильма 2017 года выйдет в прокат 5 июля этого года [видео]

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Во вторник, 15 января, в сети появился первый официальный трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Как утверждается в подписи к ролику, опубликованному на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, сиквел самого кассового супергеройского фильма 2017 года расскажет о путешествии Питера Паркера по Европе. Главную роль в фильме, как и в предыдущей его части, исполнит Том Холланд.

Кстати, судя по трейлеру, к основному актерскому составу в лице самого Тома Холланда, Зендеи (Мишель Джонс) и Марисы Томей (тетя Мэй) присоединится Джейк Джилленхол. Он сыграет Мистерио - одного из главных врагов супергероя по комиксам. Между тем в новой части «Человека-паука» он, судя по всему, переквалифицируется в положительного героя и будет на одной стороне с Питером Паркером.

Первый трейлер фильма Человек-паук: Вдали от дома .

Стоит отметить, что фильм «Человек-паук: Вдали от дома» должен выйти в прокат 5 июля 2019 года.