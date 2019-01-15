Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором власти
Во вторник, 15 января, Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро назван узурпатором власти. Таким образом, депутаты объявили все действий лидера боливарианской республики лишенными законной силы, а решения - недействительными.
При этом председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо написал в своем микроблоге в Twitter: «Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции страны. Да благословит бог народ Венесуэлы».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы в Венесуэле прошли еще в мае 2018 года. Тогда победу одержал Николас Мадуро. Однако оппозиция и некоторые страны мира, в том числе США, отказались признать итоги голосования. Между тем это не помешало Мадуро 10 января этого года вступить в должность президента Венесуэлы на срок до 2025 года.