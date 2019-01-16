2019-01-16T00:21:50+03:00
Происшествия

Теракт в столице Кении Найроби: убиты семь человек

Ответственность за атаку на гостиничный комплекс взяла на себя радикальная группировка «Аш-Шабаб»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Нападавшие взорвали три машины на парковке банка возле гостиничного комплекса DusitНападавшие взорвали три машины на парковке банка возле гостиничного комплекса DusitФото: REUTERS
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В результате атаки боевиков на гостиничный комплекс Dusit в кенийской столице Найроби были убиты не менее семи человек, пострадали множество людей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы и очевидцев.

По словам сотрудников полиции Кении, сначала взорвались три автомобиля, стоявших на парковке банка, расположенного рядом с гостиницей, потом комплекс атаковал террорист-смертник, раздалась стрельба. По данным агентства, нападавшие захватили заложников в одном из отелей комплекса.

К этому часу шесть из семи этажей отеля находятся под контролем кенийских силовиков, операция по освобождению остальных зданий, где располагаются не только гостиницы, но и офисы, продолжается.

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщило, что внимательно следит за ситуацией в Найроби, но госдепартамент к ним за помощью пока не обращался.

По данным Reuters, ответственность за атаку уже взяла на себя радикальная экстремистская группировка «Аш-Шабаб».

Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью 2013 года террористы захватили торговый комплекс Westgate в кенийской столице, тогда погибли десятки людей, свыше 200 пострадали.

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