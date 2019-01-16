Певица Татьяна Терешина родила мальчика

СЕГОДНЯ 00:39 2019-01-16T01:11:55+03:00

Певица Таня Терешина стала мамой во второй раз Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Бывшая солистка группы Hi-FI Татьяна Терешина во вторник, 15 января, родила мальчика. Об этом певица сообщила всем своим поклонникам в Instagram, проиллюстрировав новость двумя фотографиями – с новорожденным малышом и счастливым отцом, Олегом Курбатовым.

Сына назвали Арсением. Мальчик появился на свет в одном из столичных роддомов. Причем младенец – настоящий богатырь: он родился весом 3950 грамм и ростом 55 сантиметров.

И Татьяна, которая стала мамой второй раз (у нее есть пятилетняя дочь Айрис, которую певица родила от телеведущего Славы Никитина), и Арсюша чувствуют себя хорошо. Новоиспеченные родители принимают поздравления от родных и близких.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 39-летняя красавица Таня Терешина вышла замуж в августе прошлого года, причем пользователи соцсетей тогда раскритиковали ее свадебное платье, показавшееся им «неподобающим» и «вульгарным». Наряд не только не скрывал округлившийся животик звезды, у него почти полностью отсутствовал верх, а грудь прикрывали лишь две полупрозрачные бретельки.