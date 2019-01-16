Путин: Курс НАТО на расширение ведет к снижению доверия и росту напряжённости в Европе
Президент России Владимир Путин считает, что курс НАТО на расширение ведет не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряжённости в Европе. Об этом российский лидер сказал в интервью сербским газетам «Политика» и «Вечерние новости» перед визитом в Белград.
Он напомнил, что наша страна неоднократно заявляла, что считает «курс на расширение НАТО пережитком «холодной войны», ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией».
«Сегодня альянс пытается укрепить своё присутствие на Балканах. Однако тем самым он лишь воссоздаёт разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности», - отметил глава российского государства.
«Если говорить о ситуации на Балканах, то серьезным дестабилизирующим фактором здесь является линия США и некоторых западных стран, направленная на закрепление своего доминирования в регионе», - подчеркнул он.
Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.