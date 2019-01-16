Путин: Россия с уважением относится к стремлению Сербии в ЕС

СЕГОДНЯ 05:09 2019-01-16T05:19:22+03:00

Это не мешает отношениям Москвы с Белградом и развитию разнопланового сотрудничества двух стран, сказал глава российского государства

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Россия уважает стремление Сербии вступить в Евросоюз, это не мешает развитию дружественных отношений двух стран. Так сказал президент РФ Владимир Путин в интервью сербским газетам «Политика» и «Вечерние новости» перед визитом в Белград.

«Мы с уважением относимся к избранному сербским руководством курсу на вступление в ЕС. В отличие от западных партнеров, не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором – либо вы с Россией, либо с Евросоюзом», - подчеркнул он.

Глава российского государства отметил, что «интеграционные процессы в нашем глобальном мире динамично развиваются, охватывают новые страны и объединения, создают перспективные конфигурации».

Поэтому, как убежден Владимир Путин, «евроинтеграционные устремления Сербии, как и участие России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), не служат препятствием для наращивания нашего разнопланового сотрудничества». По его словам, «важно, что Россия и Сербия намерены продолжать укреплять взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах».

Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.