Компьютер научили определять характер человека по стилю сообщений

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-16T11:04:45+03:00

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Российский специалисты разработали новую компьютерную программу, которая может составить психологический портрет личности. Делает это искусственный разум не хуже психологов. Для того, чтобы узнать о человеке программа анализирует стиль написанных им сообщений, учитывает длину предложений, наличие знаков препинания и смайликов. Характеристики, просчитанные программой, на 75–80% совпадают с заключениями профессиональных психологов.

Разработчики уверены, что новинка пригодится предпринимателям, они смогут просчитать поведение своих сотрудников и сберечь коммерческие тайны.

А вот правозащитники не так радостно встретили инициативу: они уверяют, что данная разработка может стать примером вторжения в частную жизнь.

Данный метод оценки называется профайлингом.

- Если этот процесс автоматизировать, то заключение нельзя будет поставить под сомнение, ведь компьютер беспристрастен, - пояснил газете «Известия» один из авторов разработки Иван Бируля, исследователь из компании «СёрчИнформ».

Чтобы компьютер смог провести анализ ему потребуется не менее 20 тысяч слов текста. Исходный материал будет очищен от цитат, цифр, профессиональных терминов и сокращений, слов с орфографическими ошибками. Все что осталось – это нужный для исследования материал. Прилагательный, эмоциональные выражения, восклицательные знаки, троеточие и смайлики скажут о личности человека больше, чем самое подробное резюме.

- Например, частое употребление слова «кровь» или производных от него, может свидетельствовать о повышенной агрессивности или тревожности человека, - говорит научный руководитель проекта Алексей Филатов.

Оценив все параметры программа дает заключение, где будет указан уровень оброжелательности, эмоциональной устойчивости, степени агрессивности, оптимистичности, контактности и многих других психологических черт личности. Тех, что являются постоянными, то есть не зависят от настроения человека.