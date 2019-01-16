Лавров заявил, что арест Пола Уилана не связан с обменом заключенными

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-16T13:43:34+03:00

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Российские спецслужбы задержали американца Пола Уилана по обвинению шпионаже, не имея намерений к дальнейшему его обмену на задержанных за рубежом граждан РФ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы никогда такими вещами не занимаемся. Ещё раз говорю, он был задержан с поличным", - подчеркнул глава ведомства.

При этом он добавил, что абсурдной является не только эта ситуация, то и в целом все происходящее в США, в частности, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России сговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Лавров указал на то, что за последние годы были опрошены сотни человек, однако никаких доказательств, подтверждающих выдвигаемые против Москвы обвинения, так и не найдено.

"[Это] для американской системы весьма и весьма странно: утечки обычно случаются мгновенно", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о задержании Пола Уилана стало известно 31 декабря 2018 года. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Позднее выяснилось, что мужчина имеет не только гражданство США, но еще и Великобритании, Ирландии, а также Канады.