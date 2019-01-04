Американца с тройным гражданством задержали за «шпионскую деятельность» с поличным

Под занавес прошедшего 2018-го Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Соединенных Штатов Америки. Пол Уилан, так зовут американца, был задержан в своем номере столичной гостиницы «Метрополь» после осуществления «акта шпионской деятельности». В частности, в ходе обыска после встречи с его русским контактом, в номере был обнаружен «электронный носитель» - флешка, на которой был обнаружен список сотрудников российской спецслужбы. Под грифом «секретно». Что вполне логично. У нас ведь просто личные данные охраняются законом, а тут данные сотрудников спецслужбы.

Лефортовский суд Москвы определил Полу Уилану меру пресечения – содержание под стражей. И он был помещен на карантин в одиночную камеру следственного изолятора. Консульская служба США была уведомлена о задержании американца в установленные сроки, своего соотечественника уже посетил посол США в России Джон Хантсман. Арестованный пользуется услугами адвоката, который уже подал апелляцию, в которой просит отпустить своего доверителя под денежный залог. Но вряд ли эта апелляция будет удовлетворена, поскольку пойманных шпионов, даже тех, чья вина еще не доказана судом, на свободу под залог не принято отпускать ни в одной стране мира. Одним словом, российские спецслужбы выполнили свою часть работы, а российская юстиция – свою, обеспечив гражданину США соблюдение его прав в полном объеме.

Однако, выяснилось, что гражданину не только США. Уилан родился в Канаде и является и ее гражданином. А британское издание The Times выяснило, что Уилан является подданным британской короны, или, говоря иначе, имеет еще и гражданство Соединённого Королевства. И теперь Лефортовскому СИЗО Москвы грозит в ближайшем будущем настоящее нашествие иностранных дипломатов.

- Пока следствие относится к его нему профессионально и гуманно, он надеется, что следствие разберется в произошедшем, - сообщил адвокат подозреваемого Владимир Жеребенков и дополнил, что его клиент чувствует себя нормально и относится к ситуации с юмором. - Он ведет себя конструктивно и корректно по отношению к участникам процесса.

Для Уилана содержание под стражей не является чем-то совсем ему незнакомым. Как следует из его личного дела, данные из которого опубликовало руководство Корпуса морской пехоты США, он начал службу в частях Корпуса еще в 1994-м, был в 2004-м и 2006-м годах в командировках в Ираке, даже дослужился до звания штаб-сержанта. Но воображать его эдаким Рэмбо или иным «зеленым беретом» не стоит: в боевых действиях он участия не принимал, а находился на «административно-хозяйственных должностях», то есть, говоря по-нашему, был тыловиком, у которого всегда найдется масса соблазнов. И, видимо, Пол не устоял перед некоторыми из них, поскольку в 2008-м был осужден за «хищения и неподобающее поведение». И уволен со службы с разжалованием в рядовые. Впрочем, это не помешало ему остаться в «резерве Корпуса».

Впрочем, все эти данные могут быть если не «липой», то тщательно сконструированной «легендой». Иначе трудно объяснить, почему американская компания BorgWarner, имеющая свои филиалы в 17 странах мира, наняла вора на должность директора по глобальной безопасности. При этом, руководство компании опровергло сведения, что Уилан достаточно часто посещал Москву по служебной надобности. То есть прилетал в Россиию в командировки от фирмы. Фирма его сюда не посылала, однако американец бывал в Москве достаточно часто, встречался с россиянами, контакт с которыми предварительно устанавливал в ходе общения в соцсетях, и любил во время бесед на этих встречах «раздавить в баре пузырек-другой». Тем более, что русский американец знает достаточно хорошо, и никаких языковых проблем в общении с собеседниками у него не возникало. Американец даже приезжал к своим русским знакомым на семейные праздники, вот и в этот раз, по сообщению его брата, он прилетел в Москву на свадьбу к русскому другу.

Сейчас в соцсетях достаточно едких и язвительных комментариев о том, что задержание американца с поличным является провокацией или даже чуть ли не инсценировкой ФСБ. Мол, в «век суперсовременных коммуникационных технологий» нет необходимости в личных встречах, в тайниках, явках и паролях и т.д. Достаточно выстрелить зашифрованное сообщение в небо, где его перехватит спутник, хватит и одноразовой симки с телефоном, если использовать нынешние общедоступные сервисы передачи данных и т.д. и т.п. Помнится, как такие же «подкованные эксперты» потешались над ФСБ и нейтрализованным в московском парке камнем с шпионской закладкой, используя те же термины. Однако через несколько лет британцы признали, что и камень был, и закладка не фейк. И так далее. Все эти технологии, безусловно, - вещь, облегчающая нелегкая шпионское ремесло. Вот только те же наличные в качестве вознаграждения ни Вайбер, ни Ватсап не передадут. А что касается провокации, то если вам не нужны никакие секретные данные, вы их просто не станете брать. Так что, с большой степенью вероятности, можно предположить, что с доказательствами вины американца у обвинения все обстоит в порядке.

Другой вопрос, что с ним будет дальше. Многие эксперты не исключают варианта, что его могут после вынесения приговора обменять на гражданку РФ Марию Бутину, задержанную в США и находящуюся под следствием в американской тюрьме. Менее вероятно, что размен затронет Бута. И вряд ли раньше судебного приговора, потому что в истории с задержанными и арестованными за нарушение границы РФ украинскими моряками, российская сторона дала четко понять, что до решения суда никакие переговоры ни о чем невозможны.

Впрочем, это между собой будут решать уже дипломаты и сотрудники спецслужб двух стран. И не исключено, что консультации по этому вопросу между Россией и США уже вовсю идут. Их просто, как это бывает обычно, не афишируют.