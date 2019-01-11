Помпео не стал заверять, что задержанный в Москве Пол Уилан не является шпионом

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-11T16:51:52+03:00

По словам госсекретаря США, он «по многим причинам» не может вдаваться в детали этого дела

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В пятницу, 11 января, госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал обвинения, выдвинутые Россией против Пола Уилана. При этом он не стал заверять, что задержанный в Москве американец не является шпионом.

Как отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, он «по многим причинам» не может вдаваться в детали этого дела. «По многим причинам я не могу вдаваться в детали данного конкретного дела», - сказал глава Госдепа в интервью телекомпании Fox News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Соединенных Штатов. Как отмечалось, Пола Уилана взяли с поличным. При этом чуть позднее выяснилось, что арестованный имеет гражданство и подданство еще трех стран - Великобритании, Ирландии и Канады.

Стоит отметить, что в отношении Уилана уже возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («шпионаж»).