Собранные в фонтане "Треви" 1,5 млн евро передадут на благотворительность

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-16T14:31:52+03:00

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Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что все деньги, которые удалось извлечь из фонтана "Треви" в 2018 году будут переданы, как и прежде, на благотворительность. Известно, что за минувший год туристы набросали в фонтан монетки примерно на 1,5 миллиона евро.

Отметим, что в Риме давно существует традиция бросать в фонтан "Треви" монетки на счастье. Многочисленные туристы ежедневно загадывают желание около одной из главных достопримечательностей вечного города и для его осуществления бросают мелкую монету через плечо в фонтан. За год на дне чаши скапливается внушительная сумма, которую по традиции власти города передают в благотворительный фонд на нужды бедствующих.

Однако в этом году на эти деньги решили покуситься еще и коммунальные службы, которые занимаются сбором монет из фонтана. Однако градоначальник приняла решение в пользу благотворительного фонда «Caritas».

«Caritas и тысячи людей, которым помогают ее сотрудники, могут быть спокойны. Я подтверждаю, что они будут в распоряжении благотворительного общества», - цитирует Раджи «Свободная пресса».