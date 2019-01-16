2019-01-16T15:37:58+03:00
Экономика

Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств

Глава "Роснано" предложил исправить ситуацию путем повышения тарифов на электроэнергию - прежде всего, для богатых потребителей
Мария СУЧКОВА
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Глава "Роснано" Анатолий Чубайс. ФОТО Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАССГлава "Роснано" Анатолий Чубайс. ФОТО Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
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Глава Роснано Анатолий Чубайс на полях Гайдаровского форума заявил, что Россия чрезмерно «энергорасточительна». Чиновник аргументировал это тем, что с 2014 года страна отстает в мировой тенденции наращивания энергоэффективности.

"Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте", - сказал он.

Сам Чубайс видит решение в росте цен на электроэнергию, которые в нашей стране в среднем вдвое ниже, чем в остальном мире.

"Так получилось по двум причинам - из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия - страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены - неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — объяснил чиновник.

Второй способ повышения энергоэффективности , по словам главы Роснано, в запретах. "Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками", - заключил он.

Чубайс также добавил, что оба пути решения этой экономической задачи будут болезненными.

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