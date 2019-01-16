В отель с роботами вернули людей, так как они эффективнее

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-16T16:00:33+03:00

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Руководство гостиницы в японском городе Сасебо в префектуре Нагасаки вынуждено признать, что заменять людей машинами пока еще слишком рано. Идея создать отель, в котором будут трудиться только роботы потерпела неудачу. Гостиница проработала несколько лет и обслуживанием клиентов занимались 243 машины. Они встречали людей, размещали в номерах, помогали управиться с бытовой техникой и обслуживали номера.

Henn-na Hotel — «Странный отель» пользовался популярность у клиентов. Согласитесь, далеко не везде можно увидеть горничную-машину, которая поможет сложить вещи в шкаф и убрать номер.

Вместо ключей машины просто идентифицировали лица постояльцев и открывали им двери в номера. Электричество включалось при движении, а на крыше здания стояли солнечные батареи.

Тем не менее, руководство отеля приняло решение сократить часть электронных работников и нанять живых людей, так как роботы не справляются с обязанностями. Они оказались неэффективны и часто не понимали, что именно хочет постоялец, сообщает газета «Известия».