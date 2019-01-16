Студенты-волонтеры помогут обеспечить безопасность жителей Подмосковья в Крещенскую ночь

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-16T17:29:07+03:00

Они вместе со спасателями будут дежурить рядом с купелями

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Волонтеры из числа студентов, а также молодые спасатели будут дежурить в Крещенскую ночь возле купелей и следить за безопасностью граждан, которые решат окунуться в прорубь. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций региона. Всего в Московской области к этой деятельности будет привлечено порядка сорока пяти молодых специалистов.

Отметим, что всего в Подмосковье число волонтеров превышает тридцать тысяч. Среди них есть категория добровольцы-спасатели – это ребята, которые проходят обучение в профильных ведомствах, а также молодые спасатели, прошедшие аттестацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, что всего на территории региона оборудовали более 200 купелей. Здесь за безопасностью местных верующих будут следить порядка двух тысяч человек, в том числе медики и спасатели. Кроме того, в эту ночь на точках разместят около 600 единиц спецтехники, передает телеканал «360».