2019-01-16T17:29:07+03:00
Общество

Студенты-волонтеры помогут обеспечить безопасность жителей Подмосковья в Крещенскую ночь

Они вместе со спасателями будут дежурить рядом с купелями
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Крещенскую ночь в МО будут дежурить волонтерыВ Крещенскую ночь в МО будут дежурить волонтерыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Волонтеры из числа студентов, а также молодые спасатели будут дежурить в Крещенскую ночь возле купелей и следить за безопасностью граждан, которые решат окунуться в прорубь. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций региона. Всего в Московской области к этой деятельности будет привлечено порядка сорока пяти молодых специалистов.

Отметим, что всего в Подмосковье число волонтеров превышает тридцать тысяч. Среди них есть категория добровольцы-спасатели – это ребята, которые проходят обучение в профильных ведомствах, а также молодые спасатели, прошедшие аттестацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, что всего на территории региона оборудовали более 200 купелей. Здесь за безопасностью местных верующих будут следить порядка двух тысяч человек, в том числе медики и спасатели. Кроме того, в эту ночь на точках разместят около 600 единиц спецтехники, передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, когда США начнут процесс выхода из ДРСМД
В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года
Теракт унес жизни 16 человек в сирийском городе Манбидж
Украинские раскольники захватили храм УПЦ во Львовской области
После реставрации в павильоне "Главтабак" на ВДНХ откроют кафе
МИД РФ: Россия получила новые свидетельства связи США с ИГ*
«КП» публикует запись встречи отца уфимской дознавательницы и жены обвиняемого в ее изнасиловании
Путин 17 января возложит венок к памятнику советским солдатам в Белграде
Путин назвал главную задачу властей
Монику Беллуччи упрекнули за отсутствие маникюра
Путин призвал Минфин и ЦБ РФ обратить дополнительное внимание на инфляцию
В отель с роботами вернули людей, так как они эффективнее
Депсоцзащита разберется в деле о гибели девочки, проглотившей воздушный шарик
Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова до конца 2020 года
Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств