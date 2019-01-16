14-летний подросток из Туниса сказал, что он гей и пожаловался на родителей в полицию за слишком строгое воспитание

СЕГОДНЯ 19:43 2019-01-16T19:43:56+03:00

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В городе Равенна арестованы и находятся под следствием отец и мать 14-летнего подростка, им предъявлено обвинение в злоупотреблении воспитательными мерами и по статье «Похищение людей».

А случилось следующее. Они подозревали своего 14-летнего сына в гомосексуализме. И однажды их подозрения оправдались: они услышали его разговор с другом по телефону, в котором парень выражал сомнения в том, что ему нравятся девушки и что вероятно, он - гей. Родители стали угрожать ему отправкой в Тунис. Ситуация накалялась, в результате семейных разборок родители заперли сына в комнате.

По словам мальчика, он пробыл взаперти четыре дня, ему было запрещено ходить в школу и общаться со своими сверстниками. Когда ему удалось сбежать из дома, он сразу же направился в полицию. Где сказал, что его избили и заперли. Полицейские вызвали социальные службы для вмешательства в ситуацию, и те взяли парня под свою защиту и начали расследование в отношении родителей. Родители тем временем отрицают, что они похищали собственного сына и что не запирали его, сообщает repubblica.