Суд Харькова арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко

СЕГОДНЯ 21:18 2019-01-16T21:21:41+03:00

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В среду, 16 января, появилась информация о том, что суд в Харькове арестовал ранее выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко. Как уточнила адвокат женщины Галина Перфильева, ее подзащитную уже отправили в СИЗО Львова.

В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова. «Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения. В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова», - сказала юрист ТАСС.

Также Перфильева отметила, что в настоящее время украинские следователи изучают дело Бойко на предмет наличия в нем признаков преступления, предусмотренного статьей 110 УК незалежной - «призывы к нарушению территориальной целостности страны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Елена Бойко была выдворена из России за нарушение миграционного законодательства России. Объективно, журналистка нарушила все возможные миграционные нормы и, судя по всему, вообще не занималась своей легализацией в нашей стране.