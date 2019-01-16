СЕГОДНЯ 22:10 2019-01-16T22:10:07+03:00

О том, что умер певец Ильгам Шакиров, сообщили в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая

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В среду появилась информация о том, что умер певец Ильгам Шакиров. Как стало известно, народный артист России и Татарстана скончался 16 января в Казани в возрасте 83 лет.

Печальную новость сообщили в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, ведущим солистом-вокалистом которой был усопший. При этом там назвали смерть Шакирова «невосполнимой утратой для татарской музыкальной общественности».

«Ушел из жизни выдающийся представитель татарской музыкальной культуры, легендарный певец, чье имя известно по всему миру, <…> Шакиров Ильгам Гильмутдинович. Светлая память о нем будет жить вечно в наших сердцах», - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Татарской государственной филармонии во «ВКонтакте».

СПРАВКА «КП»

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года. В 1960 году он окончил Казанскую государственную консерваторию по специальности вокали стал ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Шакиров был удостоен звания народного артиста России и Татарстана, а также являлся лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.