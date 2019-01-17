2019-01-17T01:17:32+03:00
Экономика

Кудрин назвал способ вывода России в топ-5 экономик мира

Глава Счетной палаты заявил о необходимости дополнительных политических мер для создания экономического роста
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Счетной палаты Алексей КудринПредседатель Счетной палаты Алексей КудринФото: Олег РУКАВИЦЫН
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России недостаточно Нацпроектов, чтобы войти в топ-5 лучших экономик мира. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

По его мнению, добиться 3% роста в год можно лишь с учетом влияния таких факторов, как трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда.

"Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост. Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал, он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов", - отметил Кудрин.

Он подчеркнул, что поскольку трудовые ресурсы будут негативно влиять на экономический рост, инвестиции и рост производительности в стране должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы. Кроме того, глава Счетной палаты считает, что большую роль будет играть и доверие к власти, передает ТАСС.

"Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности. Целостность политики, создание доверия не всегда описывается показателями. Мы сейчас видим по опросам, что доверие не такое высокое", - пояснил он.

Кудрин отетил, что необходимо реформировать государственное управление и сократить роль государства в экономике.

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