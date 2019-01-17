Умер продюсер «Дозоров» и «Высоцкого» Алексей Кублицкий

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-17T13:28:14+03:00

Кинематографист Алексей Кублицкий умер в своей московской квартире в возрасте 46 лет

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Стало известно, что в понедельник, 14 января, скончался продюсер и сценарист Алексей Кублицкий. Предварительная причина смерти Кублицкого - оторвавшийся тромб. Официальная причина летального исхода будет известна после вскрытия.

Как сообщил РБК Артем Суджян, друг продюсера, прощание с Кублицким состоится в четверг, 17 января, в морге Красногорска, после чего его тело будет транспортировано в Волгоград, где 19 января состоятся похороны.

Алексей Кублицкий родился в Волгограде 20 марта 1972 года. В 2001-2008 годах он был ведущим продюсером компании «Базелевс», с 2009-го - генеральным продюсером кинокомпании «Production Value World Wide». Кабулецкий продюсировал такие популярные ленты, как «Высоцкий: Спасибо, что живой» и «Ирония судьбы. Продолжение», «Ночной дозор»и «Дневной дозор». Также он выступил сценаристом драмы «Олимпус Инферно»