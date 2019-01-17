В Испании спасатели третий день ищут упавшего в колодец ребенка

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-17T13:18:38+03:00

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На юге Испании спасатели уже несколько дней ищут двухлетнего малыша, который упал в глубокий колодец. Поиски осложняются тем, что диаметр скважины составляет всего 25 сантиметров.

В Тотален, где произошел инцидент, семья с малышом приехала, чтобы навестить родственников. Пока взрослые общались ребенок играл с двоюродным братом на улице. Однако во время игры он не удержался и упал в колодец.

В поисках мальчика задействованы инженеры, геологи и даже военные. Специалисты уже осмотрели 80 метров глубины скважины из ста, но обнаружили только пакет с конфетами, который был в тот день в руках ребенка, передает Пятый канал.

Одновременно спасатели пытаются прокопать горизонтальный тоннель, который подойдет к шахте сбоку. Специалисты надеются, что малыш попал в воздушный клапан под землей, что сохранило бы ему жизнь, пишет сайт телеканала «Звезда».