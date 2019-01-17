2019-01-17T21:47:35+03:00
Происшествия

На северо-западе Москвы прорвало трубу и затопило проезжую часть

Вода разлилась на огромной площади, сотрудники водоканала пока не смогли решить проблему [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На северо-востоке столицы случилась коммунальная аварияНа северо-востоке столицы случилась коммунальная аварияФото: Скриншот с видео
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Вечером в четверг, 17 января, на улице Короленко на северо-западе Москвы прорвало трубу. В результате инцидента вся проезжая часть, а также тротуары оказались затоплены.

Как сообщил "Комсомольской правде" очевидец случившегося, сам прорыв произошел где-то во дворах. Именно оттуда вода мощным поток разливается по территории всей улицы. Ведущая к жилым домам лестница превратилась в настоящий водопад, который из-за низкой температуры воздуха довольно сложно преодолеть, не подвергая себя при этом опасности. Передвигаться пешком по тротуару также очень сложно.

На место происшествия уже приехала машина с сотрудниками Мосводоканала, однако проблема до сих пор не решена. Причина инцидента также неизвестна.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге случился прорыв теплотрассы, однако тогда по улицам текла не прохладная водичка, а настоящий кипяток. Из-за аварии два автомобиля ушли под землю, а два человека оказались в больнице с ожогами.

В Москве на улице Короленко прорвало трубу.

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