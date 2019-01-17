Билла Гейтса заметили в очереди за бургерами

17 Янв. 23:50 2019-01-17T23:52:24+03:00

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Один из богатейших людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс был замечен в очереди за бургерами в одной из закусочных сети Dicks Drive-In. Фотографией миллиардера, ожидающего на тротуаре у забегаловки своего заказа, поделился в Facebook житель Сиэтла Майк Галос, который когда-то работал в компании Гейтса.

"Когда ты стоишь около ста миллиардов долларов, возглавляешь крупнейшую благотворительную организацию в истории мира,и стоишь в очереди за бургером, картошкой фри и колой в Dicks, как и мы все. Вот как ведут себя настоящие богатые люди, в отличие от позорного подражателя в Белом доме", - подвисал фотографию Галос.

Билл Гейтс ждет заказ у закусочнойФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Фото перепостили более 13 тысяч пользователей. А на сайте социальных новостей Reddit пользователи стали делиться своими историями, когда они встречали известных богатеев в общественных местах.

"Забавный факт: я был в магазине, где Майкл Коупленд (бывший генеральный директор Corel) возвращал телевизор. Он не хотел ждать в очереди, поэтому буквально разразился истерикой в магазине с криком: "Ты знаешь, кто я?!". После этого они заставили его встать в конец очереди", - написал пользователь Аdam_2017.

Кто-то посетовал на то, что далеко не все миллиардеры такие милые и простые люди. Ему ответили, что возможно богатые люди часто едят в забегаловках фастфуда и стоят в очередях, просто не всех из них мы знаем в лицо.

"Знаменитые парни, такие как Билл и Цукерберг, Элон Маск и т,д. узнаваемы, но я серьезно не узнал бы Джеффа Безоса или Уоррена Баффета, если бы увидел их на улице", - предположил жругой пользователь.

Кстати, давно известно, что Билл Гейтс любит бургеры из Burgermaster. Людей скорее удивил, что в этот раз он выбрал ресторан Dicks Drive-In.