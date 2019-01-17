2019-01-17T23:52:24+03:00
Общество

Билла Гейтса заметили в очереди за бургерами

Фотография миллиардера, ожидающего заказ, попала в сеть
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Основатель компании Microsoft Билл ГейтсОснователь компании Microsoft Билл ГейтсФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Один из богатейших людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс был замечен в очереди за бургерами в одной из закусочных сети Dicks Drive-In. Фотографией миллиардера, ожидающего на тротуаре у забегаловки своего заказа, поделился в Facebook житель Сиэтла Майк Галос, который когда-то работал в компании Гейтса.

"Когда ты стоишь около ста миллиардов долларов, возглавляешь крупнейшую благотворительную организацию в истории мира,и стоишь в очереди за бургером, картошкой фри и колой в Dicks, как и мы все. Вот как ведут себя настоящие богатые люди, в отличие от позорного подражателя в Белом доме", - подвисал фотографию Галос.

Билл Гейтс ждет заказ у закусочной Фото: СОЦСЕТИ

Билл Гейтс ждет заказ у закусочнойФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Фото перепостили более 13 тысяч пользователей. А на сайте социальных новостей Reddit пользователи стали делиться своими историями, когда они встречали известных богатеев в общественных местах.

"Забавный факт: я был в магазине, где Майкл Коупленд (бывший генеральный директор Corel) возвращал телевизор. Он не хотел ждать в очереди, поэтому буквально разразился истерикой в магазине с криком: "Ты знаешь, кто я?!". После этого они заставили его встать в конец очереди", - написал пользователь Аdam_2017.

Кто-то посетовал на то, что далеко не все миллиардеры такие милые и простые люди. Ему ответили, что возможно богатые люди часто едят в забегаловках фастфуда и стоят в очередях, просто не всех из них мы знаем в лицо.

"Знаменитые парни, такие как Билл и Цукерберг, Элон Маск и т,д. узнаваемы, но я серьезно не узнал бы Джеффа Безоса или Уоррена Баффета, если бы увидел их на улице", - предположил жругой пользователь.

Кстати, давно известно, что Билл Гейтс любит бургеры из Burgermaster. Людей скорее удивил, что в этот раз он выбрал ресторан Dicks Drive-In.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко выбил смартфон из рук пытавшегося задать вопрос гражданина
США считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае
На Украине увеличили штраф за продажу российских книг
Москалькова пыталась предотвратить выдворение Елены Бойко на Украину
Швейцарский суд снял арест с акций "Газпрома" в Nord Stream 2
Более 100 тыс. людей встретили Путина у храма Святого Саввы в Белграде
На северо-западе Москвы прорвало трубу и затопило проезжую часть
Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников
Путин заявил, что Россия готова продолжить "Турецкий поток" в Европу
Сильвио Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент, которые состоятся в мае
ФСО поддержала законопроект об обеспечении устойчивой работы рунета
Путин торжественно вручил Вучичу орден Александра Невского
Ученые выяснили, почему кассовые чеки смертельно опасны
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран