2019-01-18T00:29:13+03:00
Политика

Порошенко выбил смартфон из рук пытавшегося задать вопрос гражданина

После этого мужчину обыскали и допросили полицейские [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко на встрече с избирателямиПрезидент Украины Петр Порошенко на встрече с избирателямиФото: СОЦСЕТИ
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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями выбил смартфон из рук снимавшего его гражданина, когда тот попытался задать вопрос. Видео этого происшествия выложил блогер Анатолий Шарий на своем канале в YouTube.

Порошенко выбивает телефон.

Журналист не называет в каком городе произошел инцидент, но сам Порошенко ранее в своих аккаунтах в соцсетях рассказывал о визите в Житомирскую область. В ролике Порошенко увлеченно делает селфи с людьми на улице, пожимает им руки и приветственно машет ручкой. При этом рядом находятся около десятка сотрудников его охраны.

Автор видео оказывается на пути президента и просит его ответить на вопрос, при этом снимая главу государства крупным планом. В этот момент смартфон гражданина вылетает у него из рук от удара.

Потом к мужчине, который уже успел поднять свой телефон, подходят полицейские и просят пройти с ними. Они обыскивают рюкзак автора видео и начали выяснять, кто он такой. Мужчина представился Алексеем Кирилловичем Вронским, позаимствовав имя у персонажа книги Льва Толстого "Анна Каренина". Полицейские попытались найти это имя в своих базах, но не смогли.

Гражданин же поинтересовался, почему президент выбил у него телефон и з рук, и почему ему нельзя задать вопрос Порошенко. За эти вопросы один из полицейских предположил, что автор видео приехал в украинскую глубинку из Москвы "чтобы делать провокации".

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