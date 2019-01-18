Супруг королевы Великобритании попал в ДТП

СЕГОДНЯ 03:44 2019-01-18T03:44:29+03:00

Land Rover, за рулем которого находился принц Филип, перевернулся на дороге

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Супруг Королевы Великобритании Елизаветы II попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Во время происшествия 97-летний герцог Эдинбургский сам находился за рулем Land Rover. неподалеку от имения королевы Сандрингем о столкнулся с другой машиной марки Kia.

Очевидцы рассказывают, что автомобиль герцога перевернулся во время столкновения. Подоспевшие на подмогу люди помогли Филипу выбраться из машины. Тот был в сознании, но очень потрясен произошедшим.

Двум женщинам из второй машины понадобилась помощь медиков. Их почти сразу же выписали из стационара, пишет BBC News.

Полиция Норфолка заявила, что водителей обеих машин, участвовавших в ДТП, заставили пройти тест на содержание алкоголя в крови. Анализы обоих дали отрицательные результаты.