Погода в Москве на 18 января 2019 года: после сильного снегопада в столице потеплеет до +2 градусов

18 Янв. 07:16 2019-01-18T07:16:23+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 18 января 2019 года. Как отмечают специалисты, в пятницу столица останется под влиянием циклона, который ранее на этой неделе принес в город потепление. Так, температура воздуха вновь будет выше нормы: столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов.

А небо вновь затянут облака. Что касается осадков, то к 10:00 мск пятницы снегопад, начавшийся в мегаполисе в минувший четверг, должен прекратиться. Однако днем все равно прогнозируются небольшие, а местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Также метеорологи предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на субботу, 19 января, воздух остынет до -4…-6 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток также не исключен снег. При этом гололедица местами будет сильной.

Кстати, напомним, ранее на этой неделе в Москве отмечалась первая в наступившем году оттепель: во вторник, 15 января, на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, столбики термометров поднимались до +0,3 градуса. Как сообщал сайт kp.ru, потепление и погоду в стиле «еврозимы» в мегаполис принес атлантический циклон.

А вот в четверг днем, 17 января, в Москве началась метель, в связи с чем в городе стартовала массовая уборка снега: на улицы вышло около семи тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники. Жителям же столицы посоветовали оставить машины и пользоваться метро.