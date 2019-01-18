2019-01-18T09:49:08+03:00
Политика

Мединский раскритиковал стройку культурного центра во Владивостоке

Строительство объекта несколько раз останавливалось и до сих пор не завершено
Дарья ИВАШКИНА
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Министр культуры России Владимир МединскийМинистр культуры России Владимир МединскийФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский раскритиковал власти Приморского края за задержки в строительстве культурного центра на острове Русском во Владивостоке. По словам политика, хуже ситуации за время своей работы министром он не видел.

Как заметил Мединский, местные чиновники не реализовывают имеющиеся возможности. При этом руководитель Минкульта заметил, что на продолжение строительства объекта средства из бюджета выделялись три раза.

«Можно было три театра построить <…> Вы три раза получали деньги на продолжение строительства и три раза сдавали обратно в бездонную бюджетную копилку. Более безобразной ситуации за семь лет работы (на нынешнем посту) я не видел», - приводит слова министра ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе президент России Владимир Путин провел в Калининграде совещание, посвященное строительству в регионах четырех культурно-образовательных и музейных комплексов. В частности, тогда глава нашего государства ознакомился и с проектом культурного центра во Владивостоке.

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