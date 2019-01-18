2019-01-18T14:29:00+03:00
Авто

Tesla отзывает более 14 тысяч поставленных в Китай электрокаров

При осмотре автомобилей была выявлена проблема в газогенераторами подушек безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Tesla Model 3: бюджетный электромобильTesla Model 3: бюджетный электромобильФото: производителя
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Принадлежащая Илону Маску американская компания Tesla отзывает более 14 тысяч электромобилей Model S, которые ранее были импортированы в Китай. Такая необходимость возникла после того, как при осмотре машин были обнаружены проблемы с газогенераторами подушек безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного управления по рыночному надзору КНР.

В ведомстве уточнили, что при срабатывании подушек безопасности в Tesla Model 3 существует вероятность повреждения газогенераторов с последующем разбросов обломков по салону. Такая ситуация может представлять серьезную угрозу здоровью и жизни водителя, а также его пассажиров.

В результате будут отозваны все электрокары, произведенные в период с февраля 2014 года по декабрь 2016-го и после поставленные в Китай. Их замена будет осуществляться, начиная с 10 апреля 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально Model 3 была заявлена как бюджетная модель электрокара. Она может разгоняться до 100 км/час всего за 6 секунд, а одной зарядки хватает на 340 км.

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