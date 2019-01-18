2019-01-18T15:02:44+03:00
Наука

В Тихом океане обнаружен новый Бермудский треугольник

Загадочная зона получила название Треугольник Дьявола
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Тихом океане нашли аналог Бермудского треугольникаВ Тихом океане нашли аналог Бермудского треугольника
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Ученые зафиксировали еще одно место на Земле, где бесследно пропадают корабли. Это так называемый Треугольник Дьявола является аналог Бермудского треугольника в Атлантическом океане, где пропало немало самолетов и кораблей. Зона загадочных явлений находится неподалеку от Японии.

Сообщается, что последний а океане пропал китайский грузовой корабль Lin-je. Который попросту не прибыл в японский порт Кагосиму и исчез с навигаторов. На поиски судна было потрачено несколько месяцев, однако спецбригадам так и не удалось обнаружить ни сам корабль. Ни его пассажиров, ни даже обломков, пишет сайт argumenti.ru.

После этого ученые провели несколько исследований, однако к единому мнению прийти так и не смогли. Интересно, что специалисты даже согласились рассматривать такую мистическую версию, как попадание пропавшего корабля в другое измерение.

Так, японский профессор Дзюнъити Яои провел аналогию с радиоволнами, которые создаются в одном месте, а затем транслируются на большие расстояния, но никто их не замечает. Точно также мы можем не замечать существование другого измерения, считает ученый.

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