Где пройдет Детское Евровидение - 2019: выбран город проведения конкурса

СЕГОДНЯ 17:44 2019-01-18T17:44:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" пройдет в 2019 году в Польше в городе Краков. Об этом стало известно со слов Ноэля Каррена, директора Европейского вещательного союза (ЕВС). Заявление было сделано 18 января в эфире польского телевидения.

- Это фантастическое событие пройдет в Кракове, - заявил Каррен.

Отметим, что точные даты проведения мероприятия пока не определены. Организаторы утверждают, что все данные будут опубликованы позднее.

Напомним, что «Детское Евровидение-2018» прошло в Белоруссии. Победу одержала юная полячка Роксана Венгель с песней Anyone I Want To Be.

Россию на конкурсе представляла 13-летняя Анна Филипчук из Барнаула. Россиянка с песней «Unbreakable» заняла пятое место.

В 2017 году в Тбилиси «Детское Евровидение» выиграла представительница России - Полина Богусевич. Юная участница выступила с композицией "Крылья" и набрала 188 очковt