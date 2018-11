На «Детском Евровидении - 2018» победила 13-летняя девочка из Польши

В воскресенье, 25 ноября, в Минске состоялся финал «Детского Евровидения - 2018» и стало известно имя победителя. Так, хрустальный микрофон - главный трофей песенного конкурса - достался представительнице Польши - 13-летней Роксане Венгель, которая покорила зрителей песней Anyone I Want to Be, набрав по итогам голосования 215 баллов.

Дело в том, что после голосования жюри юной вокалистки из Польши не было в первой тройке, однако голосов зрителей хватило для того, чтобы она оказалась на первом месте.

Роксана Венгель - Anyone I Want to Be.