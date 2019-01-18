2019-01-18T18:48:51+03:00
Экономика

Американские санкции помогли России опередить Китай по запасам золота

После рекордных закупок драгоценного метала Центробанк РФ стал пятым по величине держателем золота в резервах в мире
Елена Гильманова
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ЦБ активно скупал золото последние десять летЦБ активно скупал золото последние десять летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центробанк России потеснил Китай и стал пятым по величине держателем золота в резервах в мире. Это стало возможным после рекордных закупок драгоценного металла в прошлом году, что произошло на фоне санкций против РФ.

ЦБ активно скупал золото последние десять лет. В прошлом году закупки стремительно выросли на фоне сокращений вложений в американские облигации. Это произошло после того, как США в апреле ввел санкции в отношении нескольких российских компаний и бизнесменов, которые стали самыми жесткими с момента присоединения Крыма в 2014 году.

В декабре ЦБ РФ сообщил, что купил 8,5 миллиона тройских унций золота за период январь-ноябрь 2018. Данные за 11 первых месяцев прошлого года свидетельствуют о рекордных закупках по сравнению с предыдущим, когда ЦБ РФ купил 7,2 миллиона унций, говорится в материалах регулятора.

В общем и целом, запасы золота в международных резервах РФ за 2018 г. выросли на 14,9%, или на 273,715 тонны, и на 1 января 2019 г. составили 2,112 тыс. тонны согласно статистике Банка России. По состоянию на 1 декабря 2018 года, российский Центральный Банк держал в своих резервах 67,6 миллиона унций золота, что ставит российские резервы на пятое место в мире по этому показателю после США, Германии, Франции и Италии. Китай был отодвинут Россией на шестое место.

Тот факт, что вложения в золото сложнее заморозить или добавить в санкционный список является основной причиной, по которой Центробанк России активно скупает драгоценный металл на фоне санкций США. Многие участники рынка рассматривают металл безопасным для инвестиций и естественным хеджем против доллара, отметил источник в одном из российских производителей золота агентству Reuters.

Как ранее писал kp.ru, Президент РФ Владимир Путин заявил, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара. По его словам, «монополия доллара ненадежна, она опасна для многих». Золото позволяет экономике отойти от долларовой зависимости.

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