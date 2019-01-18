2019-01-18T20:36:02+03:00
Наука

В Роскосмосе представили проект системы спутников "Государево око"

Речь идет о создании группировки дистанционного зондирования Земли на предмет различных изменений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Роскосмосе задумали создать «Государево око»В Роскосмосе задумали создать «Государево око»Фото: REUTERS
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Роскосмос выступил с инициативой создания системы спутников дистанционного зондирования Земли под названием "Государево око", которая позволит следить за изменениями в динамике происходящих на Земле процессов. Соответствующее заявление сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его мнению, данный проект является очень перспективным особенно на фоне недавнего усилия группировки зондирования путем успешного декабрьского пуска с космодрома Восточный.

Рогозин подчеркнул, что в будущем систему "Государево око" смогут использовать, например, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, а также работники сельского хозяйства. Кроме того, она может быть полезна для крупных нефтегазовых корпораций.

"Мы можем делать [снимки] не только под прямым углом, но и под иным углом, тем самым видя, например, глубину котлована, глубину шахты или какие-то иные изменения в техногенном облике инфраструктуры", - цитирует ТАСС главу Роскосмоса.

Сайт kp.ru писал о том, что 27 декабря 2018 года с космодрома "Восточный" в Амурской области был совершен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".

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