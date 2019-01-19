В Мексике 20 человек погибли при взрыве на бензопроводе

СЕГОДНЯ 06:37 2019-01-19T06:40:49+03:00

Взрыв и пожар на бензопроводе в Тлауэлильпане в Центральной Мексике Фото: СОЦСЕТИ

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В штате Идальго в Мексике на трубопроводе с топливом произошел взрыв и начался пожар. В результате погибли 20 человек, еще несколько десятков получили травмы и ожоги. Об этом сообщил губернатор региона Омар Файяд.

"Предварительные данные очень тяжелые, мне сообщили о 20 сгоревших и более 60 раненых", - написал он в Тwitter.

ЧП произошло на месте незаконной врезки в бензопровод в районе Тлауэлильпана. В момент взрыва у трубы собрались десятки людей, которые воровали горючее.

Взрыв и пожар на бензопроводе в штате Идальго, Мексика.Двадцать человек сгорели, около 60 получили ожоги и травмы

Тем не менее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания правительству оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре. Файяд отметил, что лично будет курировать состояние и медицинскую помощь пострадавшим.

"Я призываю все население не участвовать в краже топлива. Кроме того, что это незаконно, это еще и ставит вашу жизнь и ваших семей впод угрозу. То, что произошло сегодня в Тлауэлильпане, не должно повторяться", - подчеркнул губернатор Идальго .