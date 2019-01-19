В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян по ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-19T16:13:48+03:00

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный выступил с инициативой списать со всех жителей России невозвратные долги за коммунальные услуги по примеру Чечни.

- Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет, - отметил Куринный.

По мнению политика, невозвратные долги следует списать во всех регионах страны.

В Госдуме также подчеркнули, что решение по списанию невозвратной задолженности избавит россиян от необходимости проходить "огромные судебные процессы", сообщает "РИА-Новости".

- Можно ждать исков со стороны “Газпрома” и потом заявлять об исковой давности, а можно сделать в централизованном порядке, как это сделала прокуратура Чеченской Республики, - отметил Куринный.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей из опасения протестов. Такое решение принял суд в Грозном.