В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян по ЖКХ
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный выступил с инициативой списать со всех жителей России невозвратные долги за коммунальные услуги по примеру Чечни.
- Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет, - отметил Куринный.
По мнению политика, невозвратные долги следует списать во всех регионах страны.
В Госдуме также подчеркнули, что решение по списанию невозвратной задолженности избавит россиян от необходимости проходить "огромные судебные процессы", сообщает "РИА-Новости".
- Можно ждать исков со стороны “Газпрома” и потом заявлять об исковой давности, а можно сделать в централизованном порядке, как это сделала прокуратура Чеченской Республики, - отметил Куринный.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей из опасения протестов. Такое решение принял суд в Грозном.