2019-01-20T02:21:13+03:00
В мире

Трамп предложил свой план завершения шатдауна

Демократы в сенате отвергли предложения президента США еще до того, как он их озвучил
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп предложил новый план разрешения бюджетного кризиса в стране. В частности, план главы Белого дома предполагает выделить «на стратегическое развертывание физического барьера для защиты границы» с Мексикой 5,7 миллиарда долларов.

«Это не сооружение из бетона длиной в две тысячи миль от моря до моря. Это стальные барьеры в местах особого приоритета», - уточнил Трамп.

Кроме того, он предложил на три года продлить статус защиты от депортации для мигрантов из десяти стран, а также выделить 800 миллионов долларов на гуманитарные программы и 805 миллионов – на борьбу с распространением наркотиков на границе.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл объявил, что вынесет эти предложения на голосование уже на следующей неделе, передает ТАСС.

Однако демократы в сенате отвергли план президента еще до того, как он его озвучил. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не считает предложения Трампа «добросовестной попыткой восстановить стабильность» в стране.

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