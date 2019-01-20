Трамп предложил свой план завершения шатдауна
Президент США Дональд Трамп предложил новый план разрешения бюджетного кризиса в стране. В частности, план главы Белого дома предполагает выделить «на стратегическое развертывание физического барьера для защиты границы» с Мексикой 5,7 миллиарда долларов.
«Это не сооружение из бетона длиной в две тысячи миль от моря до моря. Это стальные барьеры в местах особого приоритета», - уточнил Трамп.
Кроме того, он предложил на три года продлить статус защиты от депортации для мигрантов из десяти стран, а также выделить 800 миллионов долларов на гуманитарные программы и 805 миллионов – на борьбу с распространением наркотиков на границе.
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл объявил, что вынесет эти предложения на голосование уже на следующей неделе, передает ТАСС.
Однако демократы в сенате отвергли план президента еще до того, как он его озвучил. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не считает предложения Трампа «добросовестной попыткой восстановить стабильность» в стране.