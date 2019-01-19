Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с шатдауном

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-19T09:08:32+03:00

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В субботу появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп не собирается объявлять на территории страны режим чрезвычайного положения в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства.

По некоторым данным, в ходе своего обращения, которое намечено на 19 января, а именно на 15:00 по местному времени (23:00 мск), хозяин Белого дома планирует обратиться к демократам с предложением, нацеленным на то, чтобы положить конец нынешнему бюджетному кризису, а не объявлять режим ЧП.

Как утверждают источники телекомпании CNN, американский лидер намерен пойти на некие уступки, чтобы подтолкнуть своих политических оппонентов к продолжению зашедших в тупик переговоров. Однако отказываться от планов строительства стены на границе с Мексикой глава Соединенных Штатов не собирается.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 декабря прошлого года правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств. Дело в том, что американские законодатели до сих пор так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год. Виной всему стали разногласия республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой.